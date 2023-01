Il Principe Harry alla disperata ricerca di visibilità e soldi come al Gf Vip

Leggi su panorama

(Di martedì 10 gennaio 2023) In principio fu Oprah, che mise sul conto degli ex duchi di Sussex tra i 7 e i 9 milioni per andare a lagnarsi di fronte alle sue telecamere per i soprusi ricevuti all’interno della royal family più influente a mondo. Poie Meghan sbarcarono su Netflix e non vollero una, né due, né tre, ma ben quattro puntate-lagna che hanno fatturato 100 milioni di dollari, secondo quanto riporta il Sole 24 ore, pur specificando che forse qualche numero è stato gonfiato per stuzzicare l’audience e ingolosire l’indotto. E adesso, 20 milioni di dollari garantiti dcasa editrice per l’autobiografia “Spare”, dove, figlio di Carlo III e Lady Diana Spencer, racconta, in buona sostanza, quella che vuol far apparire ai sudditi, agli elettori di Joe Biden e agli spettatori di Suits (la sola fatica televisiva degna di nota della moglie) ...