Il prezzo della benzina supera i 2 euro al litro | il Governo valuta l' intervento

Agenzia ANSA

Per questo motivo, la guardiaguardia di finanza è altissima. Controlli disposti dal comando ... Nella maggior parte si parla di mancate comunicazioni suldei carburanti e anche di ...I giganti delle bevande Coca - Cola e PepsiCo sono sotto indagineFederal Trade Commission per una potenziale discriminazione dinel mercato e l'agenzia vuole utilizzare una legge vecchia di decenni, che non viene utilizzata da anni, l'ultima volta ... Prezzi della benzina ancora su. Pieno costa 8,9 euro più di fine dicembre - Economia I prezzi dei carburanti continuano a salire , dopo che il primo gennaio è finito il calmiere imposto dal governo Draghi. Secondo il sito ...Caro Benzina, il Governo valuta un intervento oggi in Consiglio dei ministri. Meloni e Giorgetti incontrano i vertici della Guardia di Finanza.