Il partito unico tiene banco. Ma gli alleati sono scettici

AGI - Agenzia Italia

...la Serbia che il Kosovo hanno chiesto di entrare nell'Ue però l'iter non è nei fatti mai, ... Dio ci scampi dal pensiero, dal pensiero politicamente corretto; sacrosanto l'articolo 21 della ...L'operazione verrebbe meglio se in Italia ci fosse undei conservatori 'Leggo che si parla di undel centrodestra, ma francamente mi sembra un discorso quantomeno ... Fazzolari boccia il partito unico del centrodestra Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Le notizie sulla guerra di martedì 10 gennaio, in diretta. Usa valutano l’invio di veicoli corrazzati Stryker, secondo quanto riferisce il portale «Politico» ...