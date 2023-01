Il Paradiso delle Signore | i fan tremano | il protagonista lascia il set delle riprese

(Di martedì 10 gennaio 2023) La notizia si è diffusa solo nella giornata del 9 gennaio: uno dei protagonisti più amati de Ilavrebbeto il set. Ecco quale spiegazione ha fornito l’attore e cosa starebbe succedendo. Le nuove puntate de Il, la soap opera di Rai 1 in onda dal lunedì L'articolo proviene da Inews24.it.

Tv Sorrisi e Canzoni

Ilassomiglia a un campo dell'oratorio". Il vescovo di Cremona Antonio Napolioni celebra ... Davanti all altare le magliesue squadre , Cremonese, Sampdoria, Chelsea, Juventus, quella blu ...Se si pensa alla soap di Rai1 Ilsignore non si può non pensare al personaggio più iconico e ben strutturato che è la contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Cinica, vendicativa e con frasi ad effetto sempre pronte è ... Il Paradiso delle Signore, le trame dal 9 al 13 gennaio 2023 Merita un itinerario il Paradice Music Festival, evento unico perché qui la musica è fatta nel ghiaccio e con il ghiaccio. Nato nel 2019 con la prima ...La maglia numero 9 del «suo» Rovato, ma anche quella del Parabiago e della Nazionale, poggiate sulla bara insieme a un orsetto di peluche e quel silenzio surreale di centinaia e centinaia di persone, ...