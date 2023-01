Il nuovo store di Louis Vuitton a Milano coinvoglia shopping e arte

Forbes Italia

... l'Ecomuseo di Valle Trompia "La Montagna e l'Industria" si è piazzato online con ilsito web,... La nuova applicazione, scaricabile dall'Apple appe da Google play, consente al ...L'apertura delspazio milanese arriva in concomitanza con il lancio mondiale della collezione 'Louis Vuitton x Yayoi Kusama', e per questo il primo progetto speciale è un allestimento immersivo ... Incremento a doppia cifra e un nuovo flagship store in arrivo a ... VALL-E è il nuovo modello di intelligenza artificiale di Microsoft per la sintesi vocale: dato un campione audio di 3 secondi può simulare la voce di una persona ...Sta per arrivare una piccola ma sostanziale rivoluzione estetica nella home di Instagram: da febbraio addio alla sezione Shop.