“Il numero di Alessia Marcuzzi” Errore in diretta di Fiorello | da quel momento succede di tutto

Fiorello e Fabrizio Biggio non sono ancora tornati su Rai2 dopo la pausa festiva ma già creano scompiglio. I due stamattina hanno inquadrato ildi cellulare diMarcuzzi in diretta su Instagram e la conduttrice, che stasera esordisce su Rai2 con 'Boomerissima', è stata subissata di chiamate e messaggi. I due, che da ieri sono ...... mentre Biggio (che ha sposato una cugina diMarcuzzi) lanciava la telefonata, Fiorello inquadrava lo schermo del telefono, dove sotto al nome compariva anche il. Sono bastati pochi ... Alessia Marcuzzi, Fiorello e Biggio svelano (per sbaglio) il numero della conduttrice in diretta: lei pubblica Il conduttore e Fabrizio Biggio la stavano chiamando in diretta social. La presentatrice inondata di messaggi e chiamate ...Da martedì 10 gennaio arriva in prima serata su Rai 2 Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomer, ovver ...