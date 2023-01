Il nostro generale | video intervista a Rita Dalla Chiesa | «Papà non ha mai portato a casa preoccupazioni»

la Repubblica

...questi soggetti che nulla hanno a che fare con il calcio e lo sport vengano espulsi dal... Lo dichiara il segretariodel sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. 'Per questo motivo ...... segretariodell'Organizzazione meteorologica mondiale, presentando oggi il rapporto - ilsuccesso nell'eliminare gli agenti chimici che riducono l'ozono ci mostra quello che possiamo ... 'Il nostro generale', nella serie con Sergio Castellitto la sfida di Carlo Alberto Dalla Chiesa alle Br Con: Sergio Castellitto, Antonio Folletto, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Roberto De Francesco, Alessio Praticò, Romano Reggiani, Renato Marchetti, Cecilia Be ...Scopri quando va in onda la prossima puntata di Il nostro Generale la serie televisiva in onda su Rai 1 con Sergio Castellitto!