Il nostro generale | video intervista a Flavio Furno | Romano Reggiani | Alessio Praticò | «Noi uomini del Nucleo»

(Di martedì 10 gennaio 2023) La nostra, nel cast della serie Rai Ilnei panni deglidelspeciale antiterrorismo delCarlo Alberto Dalla Chiesa Vi presentiamo la nostra, nel cast della serie Rai Il(leggi la nostra recensione), in cui interpretano rispettivamente Gian Paolo Sechi, Funzionario e Umberto Bonaventura, stretti collaboratori del ...

Fanpage.it

Al di là dell'equilibrio necessario delsistema, il progetto che proponiamo è giusto e di ... afferma il segretariodella Cgt, Philippe Martinez ai microfoni di 'Bfm' auspicando il ...Eccellente viatico all'incontro con ilpremier è stato il discorso di auguri rivolto proprio ... le quali in realtà sembrano portare piuttosto a unregresso dell'umanità, con violazione ... La fiction Il Nostro Generale e il Grande Fratello Vip, chi ha conquistato gli ascolti tv Quando finisce Il nostro generale su Rai 1 A quando l'ultimo episodio de Il nostro generale con Sergio Castellitto La programmazione.«Le regole del nostro congresso sono già state cambiate per consentire a chi non era del Partito Democratico di partecipare a questo percorso. La sola ipotesi che si possa spaccare ...