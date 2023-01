Il nostro generale | recensione della prima e seconda puntata della fiction di Rai 1

(Di martedì 10 gennaio 2023) Titoli episodi: Il Colonnello, I ragazzi del. La serie: Il. Regia: Lucio Pellegrini, Andrea Jublin. Genere: Drammatico, storico. Cast: Sergio Castellitto, Teresa Saponangelo, Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Alessio Praticò. Durata: 50 minuti ciascuno. Dove li abbiamo visti: su Rai 1 e Rai Play. Trama: 1973, ilCarlo Alberto Dalla Chiesa viene trasferito a Torino. Il suo compito è dirigere il Nucleo Speciale Antiterrorismo per contrastare l’azione delle Brigate Rosse.forma una squadra di agenti scelti, poi inizia ad avvicinarsi ai capi delle BR. Unaper ricordare la figura delCarlo Alberto Dalla Chiesa a 40 anni ...

Torna con la seconda puntata stasera in tv, martedì 10 gennaio "Il Nostro Generale", la mini serie firmata Rai con protagonista Sergio Castellitto nelle vesti del generale ...Ottavia Piccolo, insieme ai Solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, sarà al Teatro del Giglio dal 13 al 15 gennaio con Cosa nostra spiegata ai bambini, lo spettacolo di Stefano Massini che dà fo ...