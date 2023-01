Il nostro generale | quando va in onda la terza puntata? Calendario

StatoQuotidiano.it

Quindi noi dobbiamo continuare sulla nostra alleanza transatlantica, sulla cooperazione Ue - Nato e rendere più forte ilsupporto all'Ucraina", ha affermato il segretarioNato Jens ...A firmare l'intesa sono stati il Segretariodell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, la ... sulla cooperazione Ue - Nato e rendere più forte ilsupporto all'Ucraina", ha detto ... Stasera su Rai1 la fiction "Il Nostro Generale" con un'attrice del Foggiano Dal 9 gennaio va in onda in prima serata su Rai1 “Il Nostro Generale”, la mini serie dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa interpretato ...Allarme Stoltenberg sulle armi all'Ucraina. «Gli alleati della Nato e i membri dell’Ue hanno esaurito i loro stock per fornire ...