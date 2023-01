Il nostro generale | la recensione della terza e quarta puntata della fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto

(Di martedì 10 gennaio 2023) Titoli episodi: Montagne russe, La caduta La serie: IlRegia: Lucio Pellegrini, Andrea Jublin. Genere: Drammatico, storico. Cast:, Teresa Saponangelo, Antonio Folletto, Camilla Semino Favro, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Romano Reggiani, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Alessio Praticò. Durata: 50 minuti circa. Dove l’abbiamo visto: su Rai 1 e Rai Play. Trama: 1974, a Pinerolo si consuma la cattura di Renato Curcio e Alberto Franceschini delle BR. La squadra di Dalla Chiesa fa parlare di sé, ma non è circondata dalla fiducia dei politici né degli altri rappresentanti dell’Arma. Ciò mette a dura prova il nucleo antiterrorismo, alle prese con le prime perdite. Con lo scioglimento del gruppo, Dalla Chiesa fa fronte a una profonda crisi professionale e umana, in seguito alla ...

