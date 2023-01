(Di martedì 10 gennaio 2023) L’ai palazzi dellebrasiliane da parte dei sostenitori di Jair Bolsonaro è la prima replica, fedelissima all’originale anche nella tempistica, di quanto avvenuto a Washington il 6 gennaio 2021, quando i sostenitori di un altro presidente sconfittoelezioni, Donald Trump, tentarono di bloccare il passaggio di poteri. Dunque, si potrebbe sostenere, i fatti di Brasilia sono storicamente persino più importanti di quelli di Washington: per la banale ragione che è il secondo elemento a fondare una serie, trasformando quello che altrimenti sarebbe rimasto un fatto isolato, per quanto importante, nell’inizio di un movimento più ampio. È infatti il secondo episodio, molto più del primo, a rendere stringente la domanda su quando, dove e come si verificherà il prossimo. Per quanto riguarda l’Italia, tuttavia, è lecito ...

... in risposta all'al Congresso da parte dei sostenitori di Bolsonaro. L'affluenza alla ... "Voglio dimostrare al mondo e alPaese che, anche se ci sono migliaia di persone che credono che ...... qui in Brasile abbiamo un enorme numero di persone che credono di potersi fidare del... Flavio Dino, ha reso noto che finora sono "circa 1.500" le persone arrestate nell'ambito dell'ai ... Il nostro assalto alle istituzioni lo abbiamo già avuto, ma per fortuna lo guidava Di Maio L’ex presidente brasiliano in ospedale negli Usa, mentre emergono dubbi sulla sua permanenza negli Usa. In migliaia in piazza contro l’assalto a Brasilia ...Jair Bolsonaro prende le distanze dal "6 gennaio" in salsa carioca e rimane rifugiato in Florida, mentre ci si interroga sul possibile ruolo di Steve Bannon ...