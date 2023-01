Il mondo della musica in lutto | è morto il baritono Giovanni Guerini

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Bergamo. È scomparso nella notte tra lunedì e martedì 10 gennaio, a soli 59 anni,bergamasco di fama nazionale. Docente di tecnica vocale al CDpM di Bergamo fin dalla sua costituzione, si è distinto come interprete di valore assoluto soprattutto nel repertorio rinascimentale, madrigalistico e disacra. Ha inoltre rivestito ruoli solistici nelle opere di Donizetti, Rossini, Mozart e Verdi. Si è esibito nei più importanti teatri di tutto il: La Scala di Milano, Madrid, New York, Dallas, Tokyo, Barcellona, San Pietroburgo, Vienna e Salisburgo. Dopo il diploma in canto artistico con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso l’Istituto Gaetano Donizetti di Bergamo,debuttò nel 1988 al teatro Donizetti di Bergamo cantando nel ruolo di ...