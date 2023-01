“Il mondo che va” | recensione | Goffredo Palmerini ci dona un libro la cui lettura produce un grande arricchimento spirituale

(Di martedì 10 gennaio 2023) TORINO – “Ilche va” è il dodicesimo testo, pubblicato con One Group Edizioni, dell’ormai notissimo giornalista aquilano. L’autore, di cui già in passato ci siamo occupati sottolineandone gli aspetti profondamente umanistici dell’opera, mantiene anche qui quelle caratteristiche di gentilezza, riservatezza, sobrietà che ne fanno un affascinante indagatore dei nostri tempi., nelle sue interviste come nei suoi reportage, compie sempre un passo indietro, non si pone mai in prima fila, ma lascia lo spazio al suo argomento o alla persona che incontra facendone emergere gli aspetti più interessanti e coinvolgenti. La sua gentilezza è la sua capacità di non essere presenza opprimente e ingombrante bensì fecondatore di curiosità e di domande; ciò di cui parla emerge quasi spontaneamente, ma ...

Linkiesta.it

...da novello Samuele Bersani torna ad accompagnare le nostalgie agrodolci del trio come fossero "l'avanzo di un ricordo" insieme alla sua altrettanto calzante Ilsi divide , in tal senso ...E cosa suggerisce oggi l'attualità a un attore come lui, sempre attento allo circonda 'Sento un gran bisogno di promuovere la solidarietà, la difesa del territorio in cui abitiamo. ... Le contraddizioni di un governo nazionalista in un mondo che vive di integrazione Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Vv6i) che chiede il rispetto di chi manifesta per diritti e libertà. Le atrocità in Iran devono finire. La battaglia delle donne iraniane è anche nostra'. Così il deputato di Azione Matteo Richetti su ...