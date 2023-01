Il Milan gioca col portiere precario

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport ritorna sulla questionedel. Assodato ormai che i tempi di recupero di Maignan sono ignoti anche allo staff medico per via del comportamento anomalo del muscolo delfrancese, la rosea si concentra sui sostituti in rosa che non rendono quanto l’infortunato, come Tatarusanu: “Il polpaccio di Mike Maignan è ancora instabile e nel frattempo la sensazione si è trasmessa alla difesa, priva del suo titolare: senza di lui l’unica vittoria ottenuta a reti inviolate è dell’8 ottobre scorso, contro la Juventus. Porte chiuse anche contro la Cremonese: nessun gol subito ma nemmeno uno realizzato. I gol incassati sono quantificabili (con Tatarusanu 15 in 14 partite tra campionato e Champions), la sensazione di precarietà no, a meno che non si contino le sfuriate immortalate in tutta una serie di video ...