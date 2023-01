Il Milan acquista solo portieri | chi è Noah Raveyre | il futuro rossonero

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 gennaio 2023) E’ ancora altissima la delusione in casa, la squadra di Stefano Pioli è reduce dal pareggio in campionato contro la Roma. I rossoneri non sono stati in grado di gestire due gol di vantaggio, nel finale si è registrata la grande reazione della compagine di Mourinho. La corsa scudetto è comunque apertissima, il distacco deldal primo posto è di 7 punti. La dirigenza continua a muoversi sul fronte calciomercato, in particolar modo gli occhi sono puntati sul portiere. Le condizioni fisiche di Maignan preoccupano, si è deciso di intervenire con l’arrivo di Devis Vasquez. Ilha avviato la trattativa anche per l’innesto di, calciatore del Saint-Etienne. Il giocatore è in scadenza di contratto, il club italiano è in contatto per chiudere la trattativa già in questa sessione di ...