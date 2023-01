Il Maestrale sferza l' Italia | raffiche oltre i 150 km h Non mancano le piogge e anche la neve

L'Unione Sarda.it

Vento forte e mareggiate in Sardegna Il forte vento che da lunedì sta soffiando in Sardegna con raffiche disino a quasi 60 km/h, ha creato qualche disagio, soprattutto nel Cagliaritano e ...Il maltempo, con forte vento e pioggia, sta creando grossi disagi in diverse zone del Paese. In Sardegna con raffiche disino a quasi 60 km/h, ha creato qualche disagio, soprattutto nel Cagliaritano e nel Sassarese. E primi danni e pericoli. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti la scorsa ... Il maestrale sferza la Sardegna: alberi crollati sulle strade e traghetti dirottati Nuova allerta gialla in tutta la Puglia da mezzanotte e per le successive 18 ore. Non sono previste piogge in provincia di Brindisi ...ROMA – La prima perturbazione atlantica del 2023 sta per uscire dall’Italia lasciando come ‘ricordo’ il vento forte. E già domani è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo al Nord-Ovest ...