Il garante dei detenuti incontra Cospito | “Ha perso molti chili | preoccupa sua determinazione Vuole abolizione del 41-bis”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dal punto di vista sanitario le sue condizioni sarebbero “rassicuranti” anche se ha “ssimi“, ma è unana “ben monitorata dall’assistenza sanitaria e ha condizioni complessivamente soddisfacenti”. Sono le parole di Mauro Palma,nazionale dei diritti dellene private della libertànale, dopo aver fatto visita ad Alfredo, l’anarchico al 41-bis, nel carcere di Sassari che dal 20 ottobre scorso è in sciopero della fame. Palma parla però di “condizioni ampiamententi” per quanto riguarda la sua “volontà di proseguire anche fino alle estreme conseguenze” la sua protesta. “E’ intenzionato ad andare avanti e non su un obiettivo specifico ma su un obiettivo ideale e di ordine generale come ...