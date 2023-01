Il garante dei detenuti da Cospito in carcere | «Deciso allo sciopero della fame fino a conseguenze estreme | è preoccupante»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Per ilnazionale dei, Mauro Palma, l’anarchico Alfredoè in «condizioni di salute rassicuranti». Ilha visitato il 56enne oggi 10 gennaio neldi Sassari, dove si trova detenuto col regime di 41bis contro cui porta avanti loda 86 giorni. Una protesta che lo stessoha riferito a Palma di voler proseguire «alle». Secondo Palma, la condizione dell’anarchico è «rassicurante ed è monitorato dall’assistenza sanitaria», per quanto la sua speranza è che il detenuto ci ripensi: «deve capire che questa battaglia deve portarla avanti con altri mezzi, soprattutto con metodi che ...

Agenzia ANSA

