Il futuro di Graham Potter è minacciato | il boss del Chelsea ha detto che “le cose devono migliorare presto”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Breaking: Ildicome allenatore delè in discussione – solo 11 partite di Premier League nel suo mandato – ma il proprietario Todd Boehly per ora è fedele al suo uomo. Anche l’ex allenatore del Brighton ha iniziato brillantemente, vincendo le sue prime tre partite. Nelle ultime otto partite di campionato, tuttavia, la squadra diha vinto solo una volta, contro il Bournemouth allo Stamford Bridge, scendendo al 10° posto in classifica. Gli infortuni hanno influito sui progressi, ma nel fine settimana ilha perso 4-0 contro il Manchester City in FA Cup ei tifosi hanno cantato il nome del predecessore Thomas Tuchel. Quel che è peggio per i Blues è che sia il Fulham che il Brentford si trovano al di sopra di loro in campionato al momento, il ...