QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono due le donne forti e responsabili che si scontrano sulle manifestazioni che si sono svolte nella capitale. Regina Duarte difende l'ex presidente: 'Quello che ha fatto per il Brasile nessuno può ..... quando migliaia di sostenitori piu' radicali dell'ex presidentehanno preso d'assalto la ... In, riteniamo che questi eventi indurranno probabilmente un maggior grado di polarizzazione ... Il futuro di Bolsonaro tra estradizione e sostegno: il Brasile si spacca in due Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà un colloquio il nuovo presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva "in futuro". Lo ...Ondata di arresti in Brasile e caccia ai responsabili dopo l’assalto alle istituzioni che per alcune ore ha fatto vacillare la democrazia del gigante sudamericano. Il Paese stamattina si è risvegliato ...