Il fisico di Lukaku non dà più garanzie | ha forzato troppo contro il Napoli CorSport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ildinon dà più, ha sil) Ieri Romelusi è fermato di nuovo. Stavolta ha accusato un’infiammazione al tendine del ginocchio che lo ha costretto al forfait in Coppa Italiail Parma. Il Corriere dello Sport ne scrive, esprimendo preoccupazioni per ildell’attaccante dell’Inter, che evidentemente non offre troppee scrivendo che la partitaila San Siro non ha fatto che peggiorare la situazione. “Se non altro, il nuovo guaio non ha nulla a che fare con la distrazione ai flessori della coscia destra, con conseguente ricaduta, che di fatto lo ha tenuto ...

Calciomercato.com

... uno che, una volta superato il problema, tornerà a essere un perno essenziale per Pioli. Insomma, tre casi diversi, quello diora è il più caldo, e tre reazioni diversi. Ma è ...Romelu© LaPresseBocciatura in campo e ancora un acciaccoper il centravanti classe 1993 di proprietà del Chelsea, finito al centro della bufera sui social con tanti messaggi di ... Deficit fisico e crollo psicologico: Inter, Lukaku non è presentabile e ... La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Romelu Lukaku è nuovamente infortunato e in casa Inter iniziano a sorgere i primi dubbi sul rinnovo del prestito col Chelsea ...