Il fallimento del Pd è nella sua stessa storia | è un partito mai nato davvero

(Di martedì 10 gennaio 2023) Se il Pd oggi viene ritenuto in liquidazione e in preda a una crisi irreversibile, i motivi vanno ricercati neldel manifesto fondativo precocemente abbando, per cui - estremizzando la tesi dalemiana dell'amalgama non riuscito - si può dire che quello prefigurato da Veltroni al Lingotto è a tutti gli effetti unmai. Una volta detronizzato, il primo segretario cercò inutilmente, per qualche tempo, di riaffermare la validità del suo programma politico, spiegando che «credere di aver perso con il 33 per cento è stato un errore» e puntando il dito su «unche ha sostituito il centralismo democratico con quello meno democratico delle correnti». Si disse «meravigliato» della dilagante nostalgia per l'Unione, aggiungendo che «il rifiuto del bipolarismo è la tomba del Paese. ...

Il Riformista

Concorrenza più serrata per il lanciatore italiano Vega, in un momento delicato a seguitolancio di Vega C dello scorso 20 dicembre. LO STALLO DI VEGA C La perdita della missione ...La storia di come è riuscito a portare a termine capolavori che gli sono costati in salute e non solo, come Il Padrino e Apocalypse Now , come quelladella Zoetrope, molte volte morta ... Chiude It’s Art, il fallimento della “Netflix Italiana” voluta da Franceschini Se il Pd oggi viene ritenuto in liquidazione e in preda a una crisi irreversibile, i motivi vanno ricercati nel fallimento del manifesto fondativo ...Prima che il tentativo del Regno Unito di inviare in orbita i primi satelliti dal proprio suolo con Virgin Orbit fallisse, il numero uno dell’Agenzia spaziale europea (Esa) metteva comunque in guardia ...