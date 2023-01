ilGiornale.it

Cos'è il fiscal drag Cos'è invece il fiscal drag Letteralmente significa "" e indica quel fenomeno di un aumento della pressionesul reddito per colpa di una forte ...... 'Chiediamo almeno cinque punti di taglio del cuneo contributivo a cui aggiungere il recupero del fiscal drag (o, il fenomeno che si verifica in un sistema di tassazione progressivo,... Fiscal drag, cos'è il "drenaggio fiscale": minaccia davvero i salari Mentre la Bce si aspetta una revisione verso l'alto degli stipendi in Eurolandia, la situazione in Italia appare esplosiva ...Il segretario della Cgil Landini propone di tagliare il cuneo fiscale di 5 punti e recuperare parte del fiscal drag: l'intervento potrebbe garantire ai lavoratori un mese di stipendio in più all'anno.