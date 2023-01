Il compleanno di Anna Tatangelo è bollente | ecco dove guardano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 10 gennaio 2023) Donna con una bellezza più unica che rara; impossibile non restare affascinanti da una come. Per quanto concernenon possiamo non parlare del discorso sentimentale e nella bellissima relazione avuta con Gigi D’Alessio; è stata una storia d’amore decisamente lunga e che ha anche dovuto affrontare inizialmente due grandi difficoltà. InstagramLa prima riguardava il fatto che Gigi D’Alessio, quando conobbe la, era già sposato e aveva tre figli; la seconda, invece, era prettamente anagrafica dal momento che la cantante era più giovani di vent’anni. Problemi che non hanno mai rappresentato una montagna impossibile da superare. E’ piuttosto chiaro come, nella loro relazione, la musica abbia avuto un ruolo determinante; da questo punto di vista bisogna ricordare come, ...