Il Commissario Gamache | chi è? Quante puntate sono? Ci sarà una seconda stagione?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il– Misteri a Three Pines è questo il titolo della nuova serie tv crime che dall’8 gennaio viene trasmessa su Sky e NOW. Scopriamo ciò che sappiamo su questo nuovo contenuto! Il– trama,, cast Tratta liberamente dai romanzi di Louise Penny, la storia segue parzialmente ciò che accade nei libri, ovvero le vicende del, interpretato da Alfred Molina. Siamo nelle terre bianche e candide del Canada, precisamente a Three Pines, un paesino in cui apparentemente è tutto bianco e puro come la neve, che fa da sfondo al panorama, ma che sotto la coltre rivela segreti. Ilsi ritroverà a scavare a fondo per scoprire le tracce dei misteri sepolti, e risolvere i casi di ...

