Il CES 2023 ci ha mostrato quanto è ancora lontano il Metaverso

HDmotori

Quante novità daldi Las Vegas: scopriamo le innovazioni più interessanti della fiera Ildi Las Vegas è stato teatro come ogni anno della presentazione di tanti prodotti tech, tra novità in arrivo in ...- - > In questo inestricabile intreccio di dolore e bellezza, un po' sadomaso a dirla tutta, un'idea che arriva dall'Italia e ha riscosso enorme successo aldi Las Vegas , la più grande fiera di ... VinFast svela maggiori dettagli sui modelli VF 6 e VF 7 al CES 2023 Al Ces di quest'anno, infatti, non sono mancate le proposte italiane a partire dalle 49 startup che hanno affollato l'Italian Pavillion organizzato da ITA, la Italian Trade Agency ...Continua a crescere l’integrazione tra smartphone e automobili, con le già note applicazioni per replicare lo schermo dei dispositivi sul display dell’auto. È stato infatti da poco iniziato il rollout ...