Globalist.it

- è una vera distruzione umana. Dobbiamo insistere nella preghiera e spingere in tutti i modi possibili verso il dialogo". "La pace comincia dalle `scuole della pace´ e dal combattere l'odio. ...Domenico Agasso per 'la Stampa'PAPA BERGOGLIO 'Papa Francesco non è solo'. Sono numerosi gli alti prelati - della Curia romana, del Collegio cardinalizio e del panorama episcopale - che in questi giorni di tensioni e ... Il cardinal Zuppi: “Solo il dialogo può fermare la guerra russa in Ucraina” Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, ospite di Tv2000, in merito al conflitto in Ucraina."Il cardinale Matteo Zuppi e la Befana sono stati lasciati sulla soglia della porta dei bambini ricoverati al Rizzoli, ogni giorno accade lo stesso ai parenti dei ricoverati che possono far loro visit ...