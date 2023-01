Il Cantante Mascherato | Caterina Balivo liquidata dalla Carlucci | chi prenderà il suo posto

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 10 gennaio 2023)è una talentuosa conduttrice nostrana attualmente al timone di un programma su La 7. Ora per lei è in arrivo un cambiamento, ecco cosa sta accadendo.è al timone di Lingo – Parole in gioco, un gioco legato all’uso delle parole e alla linguistica che va in onda su La 7. La presentatrice ha però anche altre collaborazioni. Ma quali novità ci sono in serbo per lei?fuori da Il? La verità (Ilovetrading.it)Nel 1999ha partecipato a Miss Italia, classificandosi al terzo. Quell’occasione le ha aperto le porte per entrare nel mondo dello spettacolo dove adesso è una professionista seria e molto affermata. Nel suo ricco ...