Il buco nell’ozono si sta chiudendo | è una buona notizia?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un trattato del 1987 ha bandito dal mondo intero, grazie a una delle tante oziose battaglie ambientaliste, l’uso dei clorofluorocarburi (CFC), usati come refrigeranti e che, se dispersi nell’ambiente, partecipano a reazioni chimiche che contribuirebbero a diminuire l’ozono alle alte quote. L’ozono assorbe, alle alte quote, parte della radiazione solare, svolgendo un’azione protettiva da essa. Il sole, infatti, ancorché scelto come simbolo da svariati gruppi ambientalisti, è un cancerogeno certo, nel senso che l’esposizione a esso aumenta il rischio di melanoma alla pelle, un tumore di cui rimangono vittime, solo in Italia, oltre un migliaio di persone all’anno. Alcuni agenti dannosi manifestano il fenomeno dell’ormesi, secondo cui o una bassa esposizione all’agente è addirittura protettiva rispetto al danno che l’agente causa a dosi più elevate o, semplicemente, l’agente è responsabile ...