Il buco dell' ozono si sta chiudendo Rapporto Onu | ' Sarà normale entro il 2040' - Magazine

Con le misure decise per proteggere lo strato di ozono nell'atmosfera, il protocollo di Montreal ha contribuito anche alla lotta al cambiamento ...Lo strato protettivo di ozono sta lentamente guarendo: a questi ritmi, il buco sopra l'Antartide si chiuderà entro 43 anni. E' quanto emerge da un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, che ...