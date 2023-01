Il buco dell’ozono potrebbe chiudersi in gran parte entro il 2040 | se manteniamo gli impegni – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilintorno al, a patto che si rispettino gli accordi sul clima. Questo è quanto viene riportato da diverse testate internazionali come il The Guardian e il The Washington Post citando un report dell’Onu annunciato lo scorso ottobre 2022. Secondo il tweet pubblicato all’epoca dall’account ufficiale OzoneSecretariat (@UNEPozone), il documento sarebbe stato completato in seguito con ulteriori dati successivamente confermati durante il 103° incontro annuale dell’American Meteorological Society in corso a Denver (Stati Uniti). «Il ripristino dello strato di ozono è sulla buona strada, grazie all’eliminazione graduale e globale delle sostanze che lo riducono» affermano gli scienziati. Secondo le proiezioni, lo strato di ozonoriprendere i ...