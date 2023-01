Il braccio di ferro Usa-Cina con vista Antartide che incendia la “Terra del Fuoco”

WIRED Italia

Ilditra Stati Uniti e Cina si arricchisce di un nuovo appendice. L'ultimo terreno di scontro coincide con l'Argentina, un Paese che geograficamente è collocato nel "cortile di casa" di ...Uno scontro che esplode, per qualcuno non casualmente mentre è in corso ilditra lo stesso Cogesa e il Comune di Sulmona da una parte, e il comune dell'Aquila e il sindaco di Fratelli ... Ucraina, il braccio di ferro sui carri armati da inviare L'accordo sul nuovo direttore del Salone del Libro al momento resta lontano e, intanto, è naufragata l'ipotesi che Nicola Lagioia resti fino al 2024. (ANSA) ...La riunione degli sherpa non ha sciolto i nodi. Schlein preme sui gazebo digitali. Contrari Bonaccini e De Micheli, possibilista Cuperlo. Incerta anche la ...