Il bonus 200 euro sarà esteso anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti senza partita Iva

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo ha confermato una nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'Inps prenderà in carico in automatico le domande deiche avevano già provato a fare richiesta

F-Mag

Negli ultimi mesi del Governo Draghi, pure particolarmente attento alla questione, ha fatto discutere l' attuazione deleuro da destinare alle partite IVA, che è arrivato in Gazzetta ...L'ex United guadagneràmilioni di euro in due anni e mezzo tra ingaggio e altriprevisti, una cifra spaventosa. Che però, sembra, verrà ... Bonus 200 euro, esteso agli autonomi e i professionisti senza Partita Iva: le novità | F-Mag Il bonus una tantum da 150 euro è il secondo intervento teso ad assorbire le conseguenze dell'inflazione sul potere di acquisto ...Anche chi non ha la partita Iva può beneficiare del bonus autonomi: il Ministero del Lavoro ha diramato una nota ufficiale.