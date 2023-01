(Di martedì 10 gennaio 2023) Bergamo. Buio in sala; silenzio nell’attesa. Accompagnati da una musica dinamica, giochi di luci rompono il ghiaccio e rivelano le sagome dei personaggi che, da dietro il sipario, si muovono rapidamente in una corsa agitata, senz’altro scomposta: con un inizio quasi cinematografico, “Il”, uno tra i più moderni testi pirandelliani, si presenta sul palco deldavanti a una sala gremita. Ad accogliere gli interpreti, un essenziale salotto borghese e l’invadente presenza, ai lati, di manichini ben vestiti, a ricordarci il fragile confine tra pubblico e privato. Al centro del palco, su di un divano, una donna spossata e disordinata: è Beatrice Fiorica, interpretata da un’impeccabile Federica Di Martino. Motricenarrazione, Beatrice, moglie del Cavaliere, sa dei tradimenti del marito con ...

mentre la versione attempata è affidata a Gabriele Lavia che si divide tra il cinema e il teatro con 'Il berretto a sonagli' di Pirandello. Sandra è invece interpretata da Camilla Cerauli e Edvige ... al suo ritorno a Bergamo dopo diversi anni di assenza, porterà in scena al Teatro Donizetti, da lunedì 9 gennaio a domenica 15, un classico assoluto del teatro, "Il berretto a sonagli" di Luigi ... "Il berretto a sonagli" di Lavia e il dramma della verità: un successo la prima al Donizetti Lunedì 9 gennaio il regista al Donizetti con «Il berretto a sonagli» di Pirandello: «Metà in italiano e metà in siciliano. Il pasticcio che ne è venuto fuori ha avuto un ottimo riscontro»