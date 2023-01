Il Benevento esercita l’opzione | esteso il contratto di Acampora

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia era nell’aria, ma l’ufficialità è arrivata solo questa mattina. Ilha deciso di far valerepresente neldi Gennaro, estendendone la durata per un’altra stagione. L’ex centrocampista dello Spezia, inizialmente in scadenza nel 2023, si “lega” alla Strega per un ulteriore anno. Punto fermo dello scacchiere giallorosso, 14 presenze e due reti in questa stagione, il 28enne centrocampista partenopeo resterà nel Sannio fino a giugno 2024. La nota – “IlCalcio comunica di avertodi rinnovo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro. Il centrocampista, nato a Napoli il 29 marzo 1994, in questo modo, si lega alla società ...

Il Benevento esercita l'opzione di rinnovo per Acampora: contratto prolungato fino al 2024 Novità in vista in casa Benevento, che è prossimo al rinnovo con Gennaro Acampora. Come infatti si legge su ottopagine.it, il club ha prolungato.