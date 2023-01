Il 2022 quinto anno più caldo a livello globale | secondo per l’Europa

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un altrocaratterizzato da eventi climatici estremi con un elevato numero di temperature record e un aumento persistente delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera. E’ quanto rivelano i nuovi dati del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service/C3S) dell’Unione Europea contenuti nel Global Climate Highlights. In particolare, l’estateè stata la più calda mai registrata in Europa e ogni mese estivo boreale è stato almeno il terzo più. Complessivamente, ilè stato ilpiùin Europa, mentre aè stato il...

Le temperature I dati raccolti a livello globale dal satellite pongono il 2022 al quinto posto nella classifica dell'anno più caldo dacché sono iniziate le rilevazioni. Complessivamente, il 2022 è stato il secondo anno più caldo in Europa, mentre a livello globale è stato il quinto anno più caldo secondo il set di dati Era5. A livello globale il 2022 – spiega C3S – è ...