Iezzo | Il Napoli battendo la Juve taglia fuori i bianconeri dalla lotta scudetto | è una sfida importante

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gennaro, ex portiere del, è intervenuto a "Febbre a 90", su Vikonos Web Radio/Tv, di seguito le sue parole: "A Genova è stata ottenuta una vittoriache scaccia le ombre della gara con l’Inter, ilera tornato dopo la sosta non in perfetta forma, i tre punti con la Samp restituiscono il morale e la classifica sorride di nuovo, alla luce dei risultati delle altre. Venerdì contro lanon è un match point, ma poco ci manca… L’importanza dellaè enorme, se vinci vai a +10 e tagli. Lantus, peraltro, é una squadra che non fa un grande calcio ma è in fiducia, ha vinto 8 gare di fila e non prende gol, ...