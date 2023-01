I trend delle tecnologie wireless per il 2023 | le previsioni

Leggi su lopinionista

(Di martedì 10 gennaio 2023) Atul Bhatnagar, CEO di Cambium Networks, esamina esamina ipiù significativi delnel campo della connettivitàMILANO – Grazie agli investimenti, ai finanziamenti pubblici e all’interesse generale per la costruzione dell’infrastruttura a banda larga, il settore è ora in una posizione forte per dare un contributo definitivo alla soluzione del digital divide. Nel, con il proliferare di dispositivi Wi-Fi, cablati e IOT, la tradizionale combinazione di soluzioni tecnologiche non sarà più sufficiente. Con una gamma senza precedenti di nuovemulti-Gigabit, abbiamo ora l’opportunità di portare la banda larga veloce a tutti, perché le prestazioni, la sicurezza, l’accessibilità, la semplicità e l’economicità d’uso sono più importanti che mai. Se ...