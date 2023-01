I nuovi fronti della guerra ibrida non solo russa

(Di martedì 10 gennaio 2023) La(Hybrid Warfare) ha ribaltato il concetto clausewitziano di conflitto inteso come prosecuzione dell’attività politica con altri mezzi. Nella fattispecie, qui è lache viene condotta con mezzi non bellici, “altri”, ovvero si assiste al proseguimento di un conflitto con strumenti “politici”. Spesso e volentieri, con lo scoppiarein Ucraina, InsideOver.

Corriere del Ticino

Due i possibilid'intervento da parte del Governo: da un lato l'individuazione e il blocco ... Accise benzina 2023, al vaglio possibilisconti contro rincari e speculazioni Pubblico MEF - ......Finanza e Dogana in quello che è apparso come una sorta di " gabinetto di crisi " per fare...(è il ventesimo Paese a farlo) Tra le misure possibili " l'annullamento di alcuni sussidi ' o '... L'Ucraina resiste su tutti i fronti, in attesa di nuove armi Secondo Mulè (Forza Italia) "nessuno vuole dire no alle richieste della Nato o di Washington, ma noi di quei sistemi non ne abbiamo così tanti". Intanto la premier Meloni spera di arrivare a un accord ...Secondo gli analisti dell'americano ISW e l'intelligence britannica i russi temono che il contrattacco potrebbe essere sferrato nel Donbass o a Zaporizhzhia ...