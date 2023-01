I messaggi Whatsapp | i dossier | l’Alto prelato | perché il Vaticano riapre le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Player.it

Una serie disu, i documenti di Vatileaks 2 e i dossier sulla scrivania di Ratzinger . Sono questi gli elementi in base ai quali il promotore di giustizia dello stato di Città del Vaticano ..."La connessione tramite proxy mantiene lo stesso elevato livello di privacy e sicurezza fornito da", hanno sottolineato gli sviluppatori sul loro blog, specificando che ipersonali ... WhatsApp: messaggi sicuri e inviolabili | Salvaguardiamo i nostri dati WhatsApp offre la possibilità di trasferire messaggi e allegati da uno smartphone Android all'altro senza più passare per Google Drive.La nuova funzione nei prossimi aggiornamenti: così Meta vuol preverire i disagi da "down" Quante volte ci sarà capitato di non poter utilizzare per alcuni minuti ma anche ore l'app di messaggistica pi ...