I “gretini” dell’ambiente si autodenunciano | in campo con gli “imbrattatori” Gad Lerner e Marco Cappato

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un gruppo di persone si è autodenunciato in questura e chiede “di essere processato in solidarietà” con Simone Ficicchia uno dei giovani “” militanti di Ultima Generazione che rischia la sorveglianza speciale dopo che, il 7 dicembre, ha imbrattato di vernice la parete e le porte del Teatro alla Scala, a poche ore dalla Prima. Una scelta che è arrivata al termine dell’udienza con cui i giudici di Milano si sono riservati (termini 30 giorni) sulla richiesta dalla questura di Pavia. Gli esponenti di Ultima Generazione sono gli stessi che avevano imbrattato le pareti del Senato. L’autodenuncia degli ambientalisti in sostegno di Simone Ficicchia “Se Simone è un criminale, allora siamo tutti criminali. Se lo Stato decide di reprimere un 20enne preoccupato, continuando indisturbato a condannarci a un pianeta invivibile, allora dovrà fare lo stesso con chi lotta al suo ...