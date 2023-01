(Di martedì 10 gennaio 2023) Atlantisti ma non troppo. L'adesione della Finlandia allacontinua a tenere banco tra i temi di maggiore interesse nella repubblica scandinava. A far discutere questa volta è un sondaggio riportato dalla

EuropaToday

... per illustrare i motivi per i quali nonche i loro figli studino nella scuola italiana. ... Negli asilii bambini escono fuori ogni mattina tra le 9 e le 11, possono giocare ......una coalizione di centro destra con il Partito di centro (Kesk) e i populisti Veri, o ...che vecchi nemici sono disponibili a diventare alleati quando minacciati da partiti che... I finlandesi vogliono la Nato ma non le sue basi militari La famiglia Mattsson si era innamorata della Sicilia e aveva deciso di trasferirsi sull'isola. Dalla Finlandia alla Sicilia per cambiare vita, ma dopo soli due mesi è giunto ...Il Paese scandinavo è primo al mondo nella classifica sull'educazione ai media. Perché informazione e giornalismo si studiano sin dalle .... Sappiamo distinguere le notizie vere da quelle false . Lei ...