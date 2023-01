I fan non sono per nulla convinti | la dedica è poco affettuosa e la foto non è recente

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il 9 gennaio Nicola Peltz, moglie di Brooklyn Beckham, ha compiuto 28 anni. Immancabili gli auguri da parte di fan amici e parenti. E a sorpresa anche di Victoria Beckham, che ha augurato alla nuora buon compleanno con un’immagine di loro due assieme. Un evento che ha stuzzicato la curiosità dei follower visto i pettegolezzi su una presunta rivalità tra donne. Basterà un post per mettere a fine a questa supposizione? Leggi anche › Buon compleanno Nicola Peltz! La musa millennial che adora le platform chunky Victoria Beckham vs Nicola Peltz Stando a quanto riferito dalla stampa internazionale di gossip, i dissapori tra suocera e nuora sarebbero sorti in merito all’abito da sposa di Nicola. Che, a quanto pare, avrebbe dovuto essere realizzato dall’atelier di Victoria. ...

