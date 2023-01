I dubbi nella maggioranza sullo scudo anti-missili da inviare all' Ucraina

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nemmeno il tempo di convertire il quinto pacchetto di aiuti militari daall', che già si inizia a parlare dell'intervento successivo: quello con cui Roma dovrebbe dotare Kyiv di uno. Del resto, sono stati gli Stati Uniti a chiedere all'Italia di contribuire in questo modo alle strategie di difesa messe in campo dall'esercito ucraino. Per adesso, siamo alle intese di principio, però. Perché quello che sembrava un passaggio formale così non è, visto quanto e come questo nuovo invio di dotazioni militari viene vissuto all'interno delle stesse forze di governo. Lacomposta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non ha mostrato in questi mesi alcuna volontà di cedimento rispetto alle richieste degli alleati. Eppure mentre la premier Meloni ...

Il Sole 24 ORE

...Db Bari 01/09/2016 - amichevole / Italia - Francia / foto Daniele Buffa/Image Sportfoto: ... E ha poi continuato: " Stiamo parlando di uno che non haLui è il re e la Federazione è il suo ...Due gli argomenti contro il Messua attuale versione ed in quella in attesa di ratifica da ... con scelte discutibili che alimentano ulteriorisulla bontà e sull'utilità di tante ... Bolsonaro ricoverato in Florida, dubbi su rinnovo visto. In Brasile manifestazioni pro-democrazia Secondo Mulè (Forza Italia) "nessuno vuole dire no alle richieste della Nato o di Washington, ma noi di quei sistemi non ne abbiamo così tanti". Intanto la premier Meloni spera di arrivare a un accord ...Pitti Immagine Uomo 103 al via: Raffaello Napoleone e Claudio Marenzi: supply chain sempre più verticale, i nuovi modelli ci sono già ...