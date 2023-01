(Di martedì 10 gennaio 2023) Gli avvocati di Joehanno trovato diversideclassificati in un ufficio che usava al PennCenter, un think tank di, quando era professore onorario della University of Pennsylvania (2017-2019). La scoperta risale al 2 novembre, poco prima delle elezioni di Midterm. Il giorno stesso gli avvocati dihanno informato gli Archivi Nazionali, che hanno preso possesso del materiale, e informato il Dipartimento di Giustizia, che sta indagando. Si tratterebbe di una decina diche si trovavano in una cartella insieme ad altre carte non classificate e che sono stati restituiti. Secondo una fonte di Cbs non conterrebbero comunque segreti nucleari. La scoperta Gli avvocati del presidente li hanno scoperti mentre stavano impacchettando carte ...

Open

Come l'ha presa Trump Trump è attualmente sotto inchiesta per aver tenuto nascosti nel suo resort di Mar - a - Lago , in Florida , centinaia diportati via dalla Casa Bianca . E ...Diversidel periodo in cui il presidente Joe Biden era vicepresidente sono stati scoperti lo scorso autunno, a novembre, in un ufficio privato a Washington che Biden ha utilizzato dal 2017 ... I documenti riservati ritrovati nell'ufficio di Joe Biden a Washington I documenti, di cui non si conoscono i contenuti, risalgono a quando Biden ricopriva la carica di vide presidente di Obama. La vicenda è finita nel mirino dei repubblicani ...Gli archivi nazionali hanno preso possesso del materiale e informato il dipartimento di Giustizia, che sta indagando ...