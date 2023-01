I 35 minuti di Giorgia e Jorge La lettura di Cristiano

Leggi su formiche

(Di martedì 10 gennaio 2023) Difficile immaginare una tempistica migliore per l’incontro tra papa Francesco prima e la segreteria di stato poi e la presidente del Consiglio,Meloni. In Vaticano sono passati da poco i funerali di Benedetto e il grave strascico di polemiche che ha tentato, gravemente ma senza successo, di contrapporre il papa regnante e quello emerito. Dunque il momento ha aiutato il colloquio istituzionale a rinsaldare i rapporti tra questa Italia e questa Santa Sede. Un dato non trascurabile. Se questo vale per l’oggi, per il domani varrà altro. Il punto infatti è capire seMeloni avrà usato l’occasione per accreditarsi non come una simpatizzante di quel populismo che ha spesso civettato con il tradizionalismo che non nasconde malanimo verso il papa o come una possibile interlocutrice, pronta a dare gambe a un nuovo conservatorismo europeo, diciamo ...