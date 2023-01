Huawei P60 e P60 Pro sembrano prossimi al lancio con importanti aggiornamenti

HDblog

Dopo più di un anno,si prepara a introdurre due nuovi modelli della serie P. Si tratta, secondo le voci, diPro, ovviamente dotati entrambi di molti miglioramenti. Partiamo dal modello più potente, e anche quello su cui si hanno più informazioni: ilPro . Questo avrà uno schermo OLED di ...Series è decisamente in ritardo: la generazione precedente, composta da P50 e P50 Pro, è arrivata ad agosto 2021. Come sappiamo la società cinese è in grosse difficoltà per via del ban ... Huawei P60 e P60 Pro sono vicini: immagini, tempistiche dettagli ... La presentazione potrebbe avvenire a marzo. Secondo le indiscrezioni ci sarà un notevole balzo in avanti dal punto di vista della batteria - ma non solo.Dopo più di un anno, Huawei si prepara a introdurre due nuovi modelli della serie P. Si tratta, secondo le voci, di Huawei P60 e P60 Pro, ovviamente dotati entrambi di molti miglioramenti. Partiamo da ...