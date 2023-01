House of the Dragon avrà una seconda stagione

Onda Rock

In cima alla chart dei vinili c'è Harry Styles con "Harry's", seguito dall'iconico "Dark Side ofMoon" dei Pink Floyd; a chiusura del podio c'è, infine, Noyz Narcos con "Virus". "Il ...Aunt's' è il nuovo album dei romagnoli Cazale , interessante quartetto di musica strumentale che si muove con estrema scioltezza tra jazz , post - rock e magnetismi cinematografici. ... Cazale - The Aunt's House :: Le Recensioni di OndaRock Ecco perché è un libro che farà discutere. “SPARE – IL MINORE“, il memoir del principe Harry, duca di Sussex, esce in tutto il mondo oggi, 10 gennaio 2023, edito da Penguin Random House e in Italia ...Writing in his memoir Spare, which was released into book stores today, Prince Harry says he did not want people to think Meghan Markle was mimicking Diana, Princess of Wales ...