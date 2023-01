Honor Magic 5 | trapelano immagini render sul nuovo flagship

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono trapelati in Rete diverseing relative al5,top di gamma del produttore cinese. Come è possibile notare dai, il marchio prosegue il lavoro sui nuovi smartphone applicando lo stesso stile già visto nella precedente generazione, dotato di un grande modulo fotocamera di forma circolare e posto al centro che va ad occupare una buona metà nella zona superiore della scocca posteriore. Al suo interno si possono notare tre sensori della fotocamera, di cui uno con obiettivo periscopico, un flash LED e una scritta che mostra diverse informazioni tecniche relative al setup, ovvero: “100X 1:1.8-3.5 ASPH”. Dalleing del...

Telefonino.net

si sta preparando per il lancio della serie di smartphone di nuova generazione5 in Cina, che dovrebbe diventare ufficiale entro la fine del mese prossimo. Ora, in vista del lancio ufficiale dell'5, il design del prossimo smartphone top di gamma è ...Display da 6,8', dimming PWM, 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Velocità di ricarica: 100W cablata, 50 W wireless Certificazione IP68 contro acqua e polvere4 Series è stata lanciata ... Honor Magic 5 si mostra online in tutto il suo splendore (FOTO) Il nuovo flagship Honor Magic 5 si mostra online in nuovi render 3D; possiamo notare il nuovo modulo fotografico circolare e altri particolari.Honor Magic 5 si mostra in alcuni render che confermano il design del modulo fotografico e suggeriscono le nuove colorazioni del device.